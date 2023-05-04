聖嘉祿學校欠一學生不獲開辦小一　校長：或與區內小學合併　下年度再申辦

【有線新聞】再多一間小學－聖嘉祿學校，新學年不准開辦小一，校長說只欠一名學生，對教育局的決定感到失望和無奈。

位於堅尼地城，有近70年歷史的聖嘉祿學校，是繼長洲錦江小學、黃大仙獻主會溥仁小學，第三間不准開辦小一的學校。

李太：「這間學校對小朋友很好，突然間說不准收小一生，其實有些家長已經報讀，明年就讀，不能入學，又說可以轉讀另一間學校，抹煞了這間學校，我認為很不公平。」

鄭女士：「我們都擔心。小朋友就讀四年級，擔心未必能在這裡完成小學。」

陳生兩個女兒分別就讀四年級和六年級，原本打算兒子都在這裡讀書。 陳生：「弟弟兩歲，明年在附近就讀幼稚園，堅城中心，（本身打算在這裡入學？），如果沒有小一都沒有辦法。」

學校今年開辦兩班小一，每班20名學生，校長說收到教育局通知小一零班後曾上訴。聖嘉祿學校校長李永佳：「本身差一個學生，有在學學生的弟妹希望入讀，因為疫情封關，想報讀但未能來港註冊，我們向教育局表示這理據，他們表示根據現行機制，遲過截止日期不能計算，很失望、無奈。」

學校說不會停辦或與區內其他小學合併，會在新一個年度申請重辦小一。