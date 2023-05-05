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柴灣有小學擬併校　家長憂難適應　校長：各區學童均下降　蔡若蓮稱會協助過渡

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  • 2023年05月05日
【有線新聞】柴灣救世軍中原慈善基金學校，9月起停收小一新生，學校有意與東區另一間小學合併，教育局局長蔡若蓮說會協助學校過渡。
柴灣的救世軍中原慈善基金學校全校有300多名學生，以前每年開辦三班或以上小一，不過最近兩個學年都只能收夠學生開一班。
學校今年9月會停收小一新生，有學生和家長說不清楚學校是否要合併。小四學生Ivan：「（希望）在此讀書，因已經讀了四年，由一年級至現在。」家長：「（會否覺得對你們很大影響？）當然有，他習慣在此讀書，去別處讀書不知道會否適應。」
校方確認已經向教育局提出打算與杏花邨的救世軍韋理夫人紀念學校合併，以配合未來區內學額需求。救世軍中原慈善基金學校校長鄧世豪：「因為社區人口下跌、適齡兒童下跌，所以我們辦學團體可能有展望將來的計劃、行動，因為整個香港、各區，未必只有東區，各區都有適齡學童人口下降問題。」
至於何時落實合併？合併後用哪間校舍？校方說仍與局方商討中，未有定案，但預計最快都要等到2024/25學年。
教育局局長蔡若蓮說希望合併可以令學校集中資源做好教學，「合併的過程中可能辦學團體要考慮包括學校的位置、是否容納所有學生、課室等，另外在商討合併過程中其實亦要需要商討好，包括老師團隊的處理等各方面。」
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