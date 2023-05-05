播錯國歌｜港協批冰協指控失實　惹社會誤解感遺憾　稱對方沒準備USB交予主辦方

【有線新聞】冰球世錦賽播錯國歌事件，冰協提交全面書面解釋指出賽時有預備USB。港協暨奧委會反駁指冰協說法前後矛盾，又指冰協對港協的指控嚴重失實，令社會有很大誤解，感到遺憾。

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜：「與冰協會面期間，我們只有一個目的就是希望問到事件詳情。我們在事件發生一個月後，無法從冰協在基本事實拿捏到何時、哪裏、如何向主辦單位用硬件形式提交國歌，這三件事很簡單，其實可很直截了當地告訴我們。但冰協領導層一直無正面回覆，也沒在報告中任何一段一次過很清楚說明。當時在3月23日我們的會面記錄中錄了音、很清晰，其實他們（冰協）沒準備USB交給對方。波斯尼亞事件中所有事都做不到，所以才會出錯，但冰協在羅馬尼亞由頭至尾全都做齊，我想用滿意兩字來形容，即是其實（事件）是人為，我不覺得在這方面會溝成任何誤會。」