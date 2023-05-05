播錯國歌｜港協批冰協指控失實 惹社會誤解感遺憾 稱對方沒準備USB交予主辦方
【有線新聞】冰球世錦賽播錯國歌事件，冰協提交全面書面解釋指出賽時有預備USB。港協暨奧委會反駁指冰協說法前後矛盾，又指冰協對港協的指控嚴重失實，令社會有很大誤解，感到遺憾。
港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜：「與冰協會面期間，我們只有一個目的就是希望問到事件詳情。我們在事件發生一個月後，無法從冰協在基本事實拿捏到何時、哪裏、如何向主辦單位用硬件形式提交國歌，這三件事很簡單，其實可很直截了當地告訴我們。但冰協領導層一直無正面回覆，也沒在報告中任何一段一次過很清楚說明。當時在3月23日我們的會面記錄中錄了音、很清晰，其實他們（冰協）沒準備USB交給對方。波斯尼亞事件中所有事都做不到，所以才會出錯，但冰協在羅馬尼亞由頭至尾全都做齊，我想用滿意兩字來形容，即是其實（事件）是人為，我不覺得在這方面會溝成任何誤會。」
冰協亦公開長13頁的企業管治改善方案，提到冰協早於前年完成內部檢討並更新會章，但仍然願意再推行措施，進一步改善企業管治，包括將進一步更新章程，列明執委會主席及成員的職責、取消董事局成員資格的程序、秘書處職責與任務、最高服務年期及會議最低出席率等。新會章將於7月15日生效，改善措施又包括在新董事局成員或職員履新時由資深職員提供七天培訓，亦在網站加入了投訴版面。