播錯國歌｜冰協主席斥楊祖賜「高壓審犯」　沒盡職提問　港協：言論失實、強烈不滿

【有線新聞】冰球世錦賽播錯國歌事件，冰協提交最終報告，港協暨奧委會依然不滿。冰協主席簡揚傑深夜發聲明、點名港協義務秘書長楊祖賜，批評他一直以「高壓審犯」的態度處理，冰協只能猶如臣子揣摩皇帝的心意。

播錯國歌事件兩個多月，冰協三度向港協暨奧委會交報告，最新的「全面書面解釋」星期四提交。最終報告再掀爭議，港協義務秘書長楊祖賜隨即批評冰協報告與之前會面內容有出入。

冰協主席簡揚傑深夜發聲明指一直不想說太多，承認了錯誤便算，因為當天領隊關婉儀無法將USB交給主辦方是鐵一般的事實；但是看到楊祖賜不斷以「高壓審犯」的態度處理，實在不能夠再沉默。

他說關婉儀已竭力嘗試將USB交給主辦方，事發亦盡力配合，一直都受極大壓力。不停的質問令關婉儀感到極度惶恐，最終要找律師才能梳理事件始末，卻換來楊祖賜一句「講咗當做咗」。

他說港協如果有心了解整件事，關婉儀就「唔會答到一忽忽」，但會面大部分時間都不是討論事件，港協的說話令冰協感到對方不會相信任何解說。

他又說楊祖賜如果盡職應該就着回覆仔細提問，而不是諉過於人，批評報告內容不足。而冰協三次交報告，只能猶如臣子一樣，揣摩皇帝的心意，「到底如何才滿意，還是怎樣都不會滿意？」認為楊祖賜的不足是五十步笑百步，說不是「以大壓小」就能解決所有問題。

港協暨奧委會發聲明對「高壓審犯」的失實言論及將查詢扭曲為盤問表示強烈反對和不滿，批評是製造港協負面形象，做法令人感到遺憾；重申不想作口舌之爭，已如實向政府提交會議記錄；又解釋港協只是為了實事求是，盡快了解事件詳情。