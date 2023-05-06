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鄧炳強：檢走國殤之柱無關六四將至　稱警隊招聘非降標準：文憑試語文難合格

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  • 2023年05月06日
【有線新聞】警方檢走國殤之柱，保安局局長鄧炳強說是因應調查所需，與下月六四34周年無關，他又回應警方放寬入職要求，強調招聘標準沒有降低。
警方國安處檢走過往擺放在港大的國殤之柱，涉及一宗煽動顛覆國家政權案。保安局局長鄧炳強拒絕評論，只是說警方會因應調查檢取證據。鄧炳強：「有些證物要檢取的話，我們便會去檢取，亦會根據法律及法庭程序做回相應的工作。（會否與六四有關係？）我認為我們的調查工作要做什麼就會做，我想是不會特別考量。」
對於警隊放寬入職要求，包括增設中英文筆試，以選擇題形式考核取代文憑試中英文科不合格的成績，鄧炳強強調請人標準沒有降低，「特別是一些少數族裔，他們是有足夠能力完成警察的工作，他們是可以看懂所有東西，能書寫到口供、報告。但由於應考文憑試仍有語文、語法，是很難合格的。對於一些很有才能又適合做警察的人，只不過是因為這些原因而未能做到，所以我們做了優化措施。」
隨着本港與內地通關，被問到跨境罪案有否增加，鄧炳強認為很難直接與過往比較，不過涉及騙案的罪行的確上升得較嚴重。警方在宣傳工作已推陳出新，提醒市民不要受騙。
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