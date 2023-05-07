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易通行｜青沙管制區今實施　偶有車輛入錯線　司機冀疏導交通

  • i-Cable
  • 2023年05月07日
【有線新聞】「易通行」不停車繳費服務在青沙管制區實施，有車輛未登記「易通行」，出隧道後一度停車，亦有車入錯線。有司機認為不用停車繳費，行車更暢順和方便。
往沙田方向的「易通行」偵測裝置設在尖山隧道前的龍門架，會自動偵測貼在擋風玻璃的車輛貼，向車主收費；出隧道經過收費廣場時，毋須停車繳費或用「快易通」。收費亭被黑布遮蓋，有指示牌提醒司機直接駛過，不過這輛七人車似乎未適應，停在收費亭前，再慢駛。這輛貨車索性停車打「死火燈」，阻礙後至的車，要隧道職員趕車。
用「易通行」的司機就讚很方便，私家車司機彭先生：「不用停車在收費亭，希望（交通）能夠有所疏導，不過今天感覺不到的，可能明天上班日才知，不過亦都擔心有人未安裝，阻塞通道。」的士司機龍先生：「至少不用停車繳費，好像將軍澳隧道般。不用停車便不用阻塞，相差很遠的。」
未申請「易通行」都不用擔心，閉路電視會拍下車牌，之後再追收隧道費，要14日內繳費。司機另一個要適應的就是收費廣場行車線，由9線收窄至3線，多輛貨車入錯巴士專線，要倒後再返回正確行車線。有九巴亦入錯線，一度停在隧道出口，再駛入巴士專線。「易通行」實施後，收費亭會拆除騰出空位，用來擴闊巴士轉乘設施。下階段「易通行」計劃在城隧及獅隧實施，目標今年內擴展至所有政府隧道。
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