殺校｜黃大仙大成小學家長稱校方擬辦私校 議員稱倡教局寬限一、兩個月收生

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【有線新聞】黃大仙孔教大成小學因收生不足，新學年不獲派小一班級。有家長透露校方計劃來年轉以私立形式開辦小一，有立法會議員建議教育局應給予學校多一、兩個月時間收生。

位於黃大仙的孔教學院大成小學是區內第二間因收生不足、新學年可能要停辦。

小五生家長時女士：「其實我們是很心痛，因為我覺得校長的付出和校長這種心力，我是非常願意和支持大家來報讀大成小學。」家長：「（記者：學校有沒有跟你們說？）我不是太清楚，他們有召開家長會，是他的爺爺來開家長會。（不好意思、我們統一發放消息。）」

有家長說校方上周公布不獲派小一班級的消息，並透露有意轉為私立形式，小二生家長黃先生：「都沒有辦法（不獲派小一），可能它的過往的名聲問題、都是歷史問題，區內家長就不太信任這學校。學校已安排下年度的小一會轉私立學校，聽校長說院長會墊支一至六年級這所私立學校的所有學費。」

有教育界議員說小學統一派位機制只看數字，未考慮疫情、辦學質素是不公平。教育界（教聯會）朱國強：「幾十年辦學，花很多心機、很用心，未必做得不好，他們視學報告許多都是受讚賞，突然因為人口下降未能開班，受很大打擊。開班線未必一定要減，反而要給足夠時間，讓學校有多一兩個月再招生。」

新學年同樣因收生不足，不獲派小一班級包括同區的獻主會溥仁小學以及長洲錦江小學、堅尼地城聖嘉祿學校及柴灣救世軍中原慈善基金學校。