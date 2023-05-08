工作暑熱警告｜下周一實施、指引非強制 分黃紅黑三級 勞工處：過往六、七年沒出現黑色

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【有線新聞】「工作暑熱警告」下星期一起實施，設有黃、紅、黑三級。警告生效時，僱主應按勞動量為僱員安排休息，不過指引無強制僱主跟從，勞工處說兩年後再檢討。

「工作暑熱警告」適用於炎熱或高溫下的工種，除了戶外，亦包括沒冷氣的室內工作。好像暴雨警告般，分為黃、紅、黑三級，警告生效時，僱主應該安排僱員休息。當暑熱指數介乎30至少於32，會發出黃色警告，代表部分工作環境熱壓力頗高，例如：清潔工每工作45分鐘，應休息15分鐘；紮鐵工每工作15分鐘，要休息45分鐘。

當暑熱指數達到32至少於34，警告是紅色、代表熱壓力甚高，例如：保安員每工作45分鐘，應休息15分鐘；紮鐵工人要停工。當暑熱指數達到34或以上，會發出黑色警告、代表熱壓力極高，連搬運工人都應該停工。警告至少維持一小時才會再更新。

勞工處副處長馮浩賢：「根據過往六、七年的經驗，是沒有出現黑色的、很少機會，因為比較極端的天氣，紅色警告如果用這套制度，出現的機會亦都不多。主要是黃色，時段主要是烈日當空的時候，即是早上、黃昏不會出現這情況。」

如果僱主為員工提供遮蔭設施，及風扇等散熱設備，可以減少休息時間，不過指引沒強制僱主跟從。馮浩賢：「提供指引鼓勵大家盡量多做評估，然後協商和參考，正如我剛才說我們有同事巡查，如果出現問題比較難處理都會跟進。至少試行制度，大概看看未來數據如何，兩年之後會再做檢討看看情況如何。」

勞工處說如果檢控中暑工傷個案，都要根據職安健條例，僱主有否跟從新的指引為僱員提供休息安排會是重要參考依據，勞工處將開設舉報熱線。