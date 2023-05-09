俄羅斯再減勝利日閱兵規模　登場坦克僅一輛　普京再斥西方挑起衝突

【有線新聞】俄羅斯舉行勝利日閱兵規模比往年再度縮減，登場的坦克只有一輛，空中閱兵則連續兩年取消。總統普京再次指責西方挑起衝突，向俄方發動真正的戰爭。

勝利日紅場閱兵由帶同俄羅斯國旗和勝利旗的儀仗隊揭開序幕，普京致詞時指責西方國家忘記是誰擊敗納粹，散播仇恨和恐俄情緒，向俄方發動真正的戰爭，烏克蘭已淪為西方的人質和籌碼，強調俄方希望看到和平。俄羅斯總統普京：「對俄羅斯而言，並沒有非友好的敵對國家，不論在西方還是東方，與世上絕大多數人一樣，我們希望看到和平、自由和穩定的未來。」