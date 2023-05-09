俄羅斯再減勝利日閱兵規模 登場坦克僅一輛 普京再斥西方挑起衝突
【有線新聞】俄羅斯舉行勝利日閱兵規模比往年再度縮減，登場的坦克只有一輛，空中閱兵則連續兩年取消。總統普京再次指責西方挑起衝突，向俄方發動真正的戰爭。
勝利日紅場閱兵由帶同俄羅斯國旗和勝利旗的儀仗隊揭開序幕，普京致詞時指責西方國家忘記是誰擊敗納粹，散播仇恨和恐俄情緒，向俄方發動真正的戰爭，烏克蘭已淪為西方的人質和籌碼，強調俄方希望看到和平。俄羅斯總統普京：「對俄羅斯而言，並沒有非友好的敵對國家，不論在西方還是東方，與世上絕大多數人一樣，我們希望看到和平、自由和穩定的未來。」
普京又讚揚在烏克蘭而戰的俄軍是英雄，擊退國際恐怖主義保衛頓巴斯居民。
戰事持續一年多，今年閱兵規模一再縮減，只有30個步兵方陣接受檢閱，共動員八千名軍人，包括數百名在烏克蘭參與特別軍事行動的士兵，較往年少三千人，亦是自2008年以來最少。
軍事裝備方面，率先登場的是T-34坦克亦是閱兵式唯一展出的坦克，緊隨其後的是虎式裝甲車，有別於往年由多款坦克打頭陣。焦點之一的防空系統有亞爾斯洲際彈道導彈，這款導彈是白楊-M洲際導彈改良版、射程超過12,000公里，是俄軍陸基核打擊的中堅力量，還有S-400防空導彈系統等。短短約5分鐘就展出全部125項軍事裝備，整個閱兵歷時不足一小時。空中閱兵連續第二年取消，但未有解釋原因，去年則因天氣惡劣而取消。