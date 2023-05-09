初選案｜匿名證人稱獲邀赴新西協調會議 錄音影片原作研究 指初選計劃推翻政府「很有問題」

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】民主派初選案續審，控方傳召匿名證人作供。他說曾經在協調會議錄音和拍片，指會議內容包括討論推翻政府，他覺得有問題，所以後來報警，將錄音及錄影交予警方。

化名X先生的匿名證人開庭前已進入法庭，在屏風後宣誓作供。他報稱沒有政治聯繫，認識人民力量梁家聲，對方說有興趣參選立法會新界西，邀請他一同出席2020年5月8日新界西協調會議。

他說希望記錄會議，於是買錄音筆和攝影機在會上錄音和拍片。國安法實施後以匿名形式報案，將兩段錄音和11段影片影片燒碟交予警方。

法官李運騰問X是否公開地錄音和錄影，X答是，但不知道其他人是否知道。他將錄音筆放在袋內，攝影機有時拿在手上、有時放在枱面，被告席傳出笑聲。李運騰追問他是否試圖隱瞞，X說現場沒有說不准錄音，他亦沒有告知其他人會這樣做。

李運騰又問X出席會議的目的是否記錄下來向警方報案，X說打算用來做研究，不打算交予警方，之後又說初選計劃是推翻政府很有問題、不是為社區做事。

X在辯方盤問下承認兩度錄口供時，警方曾向他播出錄音和影片，但他沒有披露影片由他攝錄。他在口供中亦沒有提及戴耀廷要推翻政府，只是表達他自己對初選的理解。

辯方大律師沈士文問國安法7月實施，X直至9至10月才報警，期間研究了甚麼？X說翻看片段了解初選有無問題，法官李運騰直指他逃避問題。

庭上播出X拍攝的片段，見到鏡頭一時向天花，一時在枱底。X說一直大方地拿著攝影機，沒有留意畫面是否穩定。