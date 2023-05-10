法律執業者條例｜立會通過修例 林新強：不一刀切如無掩雞籠 狄志遠憂損司法自主

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【有線新聞】立法會通過修訂《法律執業者條例》，海外律師參與國安案件須先取得行政長官證明書，有議員認為不「一刀切」禁止等同「無掩雞籠」繼續不上鎖，有議員則質疑特首審批欠缺客觀準則。

由提交草案到立法會恢復二讀，歷時兩個半月。修例建議沒有本地執業資格的海外律師參與國安案件，要取得特首發出的證明書。

社會福利界（新思維）議員狄志遠：「我們擔心行政長官加大權利後，會否干預司法自主性和獨立性。沒有準則、沒有客觀措施、沒有透明度時，行政長官行使權力時會否因人而異，不同人有不同對待是政治上考慮。」

金融界議員陳振英：「行政長官毋須就不發出證明書交代理由，亦無責任披露所考慮因素，本人對貫徹國安法規定十分支持。無論行政長官屆時說甚麼，都會被人攻擊。」

大部分議員歡迎不「一刀切」禁止海外律師參與國安案件，法律界議員林新強擔心會有漏洞，「只是將守門員由法官改為特首，加上律政司作後衛，沒有將『無掩雞籠』上鎖，外面的『黃鼠狼』仍然可以『偷雞』，就算未能『偷雞』都日日有藉口唱衰香港，目的是令球迷向守門員和後衛扔樽，甚至衝入球場爆發球迷騷亂。」

律政司司長林定國：「特區政府非常珍視專案認許制度，這制度容許在適合案件、海外律師在法庭認為符合公眾利益的情況下參與法庭審訊，對香港法理學發展作出貢獻；但這一點必須與維護國家安全的根本重要性和具有凌駕性憲制責任，兩者之間要取得平衡。」 修例後海外律師要參與國安案件，除非特首有充分理由相信他不會不利於國家安全，否則不會獲得認許。