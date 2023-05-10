易通行｜沒車輛貼仍扣錢 專家解釋因有車牌識別 運輸署籲貼上以便準確收費

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【有線新聞】不停車繳費服務「易通行」剛過去的周日率先在青沙管制區使用，車主都要貼上「車輛貼」，方便偵測扣隧道費，不過我們發現即使沒有貼，亦一樣自動在戶口扣錢。

我們駕車經青沙管制區入沙田，車輛申請了「易通行」，儲值戶口有錢，車輛貼就未貼上。經過龍門架「易通行」偵測裝置後，一般有車輛貼的車主，兩分鐘後會收到自動過數通知，我們直至回程出九龍都未收到。

在離開青沙管制區約30分鐘後收到通知，「易通行」戶口已經自動扣隧道費，即是無貼車輛貼，都一樣可以在「易通行」扣到錢，只是慢過有貼車輛貼的車。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑：「經過易通行閘口之後，如果感應不到標籤（車輛貼），其實同時隧道有錄影、拍攝，拍攝車牌作對比。用鏡頭去做這效果是不會完美，因為可能早前下大雨弄濕車牌，或者沒有開車頭燈，路面情況不好、大霧，有機會影響車牌識別系統，令到準繩度降低，可能相差數個百分點，所以有機會可能拍攝不到，所以盡量呼籲車主盡快申請車輛貼。」

如果偵測不到，車主會收到追繳隧道費通知，14日內不繳交會罰款175元，21日不付會罰350元。運輸署說將車輛貼貼在車會令系統更準確感應和收隧道費，否則加重後勤人員核對資料工作，車主亦會遲一步才收到通知。