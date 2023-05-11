秦剛訪歐｜晤法外長提及烏克蘭等問題　參觀德國期間批美國縱容台獨

【有線新聞】國務委員兼外長秦剛與法國外長科隆納在巴黎會談，就雙邊關係、北韓和烏克蘭問題交換意見，秦剛稍早時在德國參觀波茨坦會議舊址，批評美國支持和縱容台獨分裂活動，損害中國主權和領土完整。

外長秦剛到法國外交部與法國外長科隆納會談，秦剛重申中方在烏克蘭問題的立場強調國家主習近平提出的「四個應該」作為基礎，推動政治解決烏克蘭危機。他又說，中國始終視歐洲為戰略夥伴，支持歐洲加強戰略自主，主張雙方關係不針對、不依附，也不受制於第三方。秦剛說，法國總統馬克龍早前國事訪問中國取得圓滿成功，此行是要落實兩國元首的重要共識。外長秦剛：「我此訪的目的就是和外長女士一道落實好我們兩國元首達成的重要共識，加快推進各領域的交流與合作，特別是人文領域的交流，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係不斷發展。」

較早前因為發表前蘇聯加盟國無有效國際法確立地位，引起風波的中國駐法國大使盧沙野都有出席會談。法國外長科隆納重申，中國在推動世界和平和穩定擔當重要角色，必須說服俄羅斯遵守聯合國憲章停止入侵烏克蘭，另外希望與秦剛就北韓核問題探討以一致行動，實現朝鮮半島和平穩定。

秦剛早前訪問德國，參觀1945年7月舉行波茨坦會議舊址和演說，批評美國口口聲聲要維護以規則為基礎的國際秩序，卻把自己起草、奠定二戰後國際秩序的《波茨坦公告》拋諸腦後，縱容台獨活動。他強調搞台獨分裂注定是絕路一條，他於簽名簿上亦寫上「實現中國國家統一」。