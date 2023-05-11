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尊子漫畫｜鄧炳強稱傳媒若不想再被利用　停載是負責任做法　明報職工會冀包容多元聲音

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  • 2023年05月11日
【有線新聞】保安局局長鄧炳強說有傳媒不想被人利用抹黑政府，停刊是負責任做法，明報職工會就對事件感到遺憾和無奈，希望社會包容多元聲音及尊重言論自由。
明報職工協會對尊子漫畫停刊感到遺憾和無奈，說多元社會應該包容不同聲音，希望各界尊重言論自由；記協亦發聲明說痛心，認為事件反映本港容不下批評聲音。
保安局局長鄧炳強嚴厲譴責記協的聲明，強調政府接受基於事實的批評，又指有傳媒不想再被人利用抹黑政府，停載是負責任做法。保安局局長鄧炳強：「如果有編輯認為有人利用他們的平台用一些不實的事、誤導性指控，從而抹黑政府，煽動市民對政府的不滿，我相信編輯不想再讓他利用平台做以上的事情而停載，是非常負責任的做法。如果有人以為有特殊身份，以為可以控制或霸佔一些媒體、平台，就可以肆意地用一些並非事實的誤導性指控來抹黑政府、煽動市民對政府的不滿，我們政府必須發聲、必須澄清、必須譴責，還市民一個知情權。」
日前批評過尊子漫畫的民政及青年事務局局長麥美娟亦說，政府發現不實言論就要澄清，民政及青年事務局局長麥美娟：「作為政府會虛心接納不同意見，不過對不實言論，或者與事實不符的事，我們必須要澄清，讓市民清楚和知道事實真相。」她不評論個別機構的決定。
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