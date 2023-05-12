王毅晤沙利文 討論中美關係止跌企穩 據報雙方意識「氣球風波」窒礙接觸

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【有線新聞】中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅一連兩日於奧地利，與美國國家安全顧問沙利文會晤，討論推動中美關係止跌回穩等問題，據報雙方意識到「氣球風波」窒礙接觸，有意重啟溝通渠道。

中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅和美國國家安全顧問沙利文，周三、四在奧地利維也納會面，據報歷時共八小時。新華社報道，雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩，進行坦誠、深入、實質及建設性的討論。

王毅就台灣問題全面闡述中方嚴正立場，兩人亦就亞太局勢、烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換意見，同意繼續保持戰略溝通。白宮聲明稱雙方認同在兩國元首去年11月，印尼峇里二十國峰會會晤基礎上保持開放的溝通渠道，負責任地管控競爭。

傳媒引述美國官員報道，會上曾談及2月初的「氣球風波」，兩國意識到這次不幸事故窒礙接觸，認為需重啟正常溝通渠道。

美方表明在侵犯主權方面的立場，但尋求放下爭議再出發，發掘兩國潛在合作方向，沙利文重申不尋求衝突或對抗。美方官員又透露會議未有討論何時再安排國務卿布林肯到中國訪問，但雙方認同高層官員來往重要性，預告未來數月繼續聯繫。布林肯原定2月的訪華行程在「氣球風波」曝光後推遲。