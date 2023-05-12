蜂螫︱專家籲保持冷靜 倘無法拉開距離、應集中保護頭頸 被螫如何處理傷口？

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【有線新聞】昆蟲專家提醒市民，遇到蜂要保持冷靜，可以用衣物保護頸部及頭部。如果被針到，應該先觀察傷口的狀況，再決定如何處理。

在郊外遇到蜂，很多人第一下反應可能是害怕和大叫。昆蟲專家提醒大家不要這樣做，如果在遠處見到應該盡快離開，但如果牠跟著我們行，很可能只是嗅到我們身上的氣味，覺得好奇。香港昆蟲學會副會長饒戈：「有時蜜蜂要取我們身上或皮膚的鹽，不代表牠們會螫，因為如果蜂真的螫人，牠們會直接螫、不會等待，這個時候不要拍打牠。」

因為蜂覺得生命受威脅才會螫人，如果我們不幸被螫到，盡快離開未必是上策。饒戈：「牠們的視力不清晰，反而對體積大、會移動的東西集中攻擊。所以在無法離開的情況下，找衣物和外套包著自己，特別保護我們的頭部和喉嚨，蹲、甚至伏在地上，縮小自己被攻擊的目標。」

不同的蜂螫有不一樣的處理方法，我們應該先觀察傷口，例如蜜蜂的毒針有倒鈎，會連同毒囊和內臟留在皮膚上面。饒戈：「不要直接用手夾住、試圖拔出，因為它有倒鈎，不容易拔出。你一夾住、拔不到，就會夾得更緊，就會將毒囊剩餘的毒注入身體。找一些硬卡片，甚至信用卡、證件，橫向、水平地由下而上挑出來，而不要擠壓連接著的毒囊。」如果是胡蜂就不會留下毒囊和內臟，可以先消毒傷口及止血。萬一出現神志不清、呼吸困難，要盡快送院治理。