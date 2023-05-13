馮浩賢專訪｜防中暑指引兩年後方檢討 如有不恰當將警告 籲勿因休息或停工扣糧

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【有線新聞】政府推出預防工作中暑指引，下周一生效。勞工處副處長馮浩賢說要觀察一段時間，才會決定是否立法強制遵從，他強調巡查時發現不當會發警告。

預防工作中暑指引建議不同勞動量的僱員，根據黃紅黑三級暑熱警告休息甚至停工，目前並非強制僱主遵從。勞工處副處長馮浩賢在本台節目《有理有得傾》說處方會用兩年收集數據後再檢討。

馮浩賢：「（處方會否循立法的方向來考慮？）現時的目標希望預防中暑方面先多作宣傳解說，亦會透過更多巡查，對不恰當的情況作出警告。因為工作的場地實在千變萬化，我們並不知道指引推出後，大家在實際操作上會否有些地方作出反映或進一步改善，所以我們希望先在這個指引生效一段時間後，看清楚情況後再作出決定。《職安健條例》香港法例第509章有一條『一般責任條文』，如有屢勸不改或出了重大意外，我們有跟進行動。他們（負責人）有否跟從指引，完全會在需要檢控情況下一個參考的依據。」

有勞工界擔心工友按指引休息或停工會被扣工資。馮浩賢：「暑熱警告情況與暴雨或颱風是差不多的安排，因為始終是天氣，天氣是不可預計。所以從勞工處立場，不應因為不可預計的東西就扣僱員人工。如果僱員有意見，可找有關電話熱線或單位去反映情況。」

提高罰則的《職安健修例》上月獲立法會通過，馮浩賢說未來一年會繼續加強推廣和工地巡查工作。至於資助工傷僱員支付公立費用、看私家醫生的先導計劃，今年第三季會檢討是否擴闊至建造業以外的行業。