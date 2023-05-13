尊子漫畫｜《明報》刊最終章 畫撐傘告別、再諷區議會 寄語讀者一起努力

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【有線新聞】《明報》刊出最後一期尊子漫畫。尊子說未有計劃在其他平台畫政治漫畫，臨別寄語讀者大家一起努力。

《明報》港聞版「尊子漫畫」告別作，再度諷刺區議會改制。一幢寫着「區議會」的建築物被大量僭建物砸爛，僭建物上寫有「不須民主成份」，旁邊拿着鎚仔的人說「必須」才屬僭建，「不須」就不是。

副刊的「乜議員」三格漫畫沒有對白，主角乜議員與同伴看見風雨漸大，微笑向讀者揮手告別後，轉身撐著雨傘並肩離開。

是日《明報》頭版亦有關於漫畫停刊的報道，引述尊子說暫時沒有計劃在其他平台畫政治漫畫；被問到是否擔心安全風險，他只是說要先處理積壓的工作，又說漫畫有很多可能性，香港較少觸及，值得花時間探索。尊子臨別向讀者贈言，自由的花園需要自由的土壤，市民日常生活的一切都是這城市的「土壤」，大家一起努力。

連載了40年的尊子漫畫過去半年六次惹來政府批評，《明報》日前宣布星期日起停刊。曾經點名批評尊子的勞工及福利局局長孫玉菡被問到政府是否打壓言論和創作自由，「香港有言論自由，也有新聞自由，這些通通很清晰，在《基本法》中都有清晰保障。但對於一些與事實不符的表述，或者有地方歪曲了事實，我們都有責任要指出。」