長洲錦江小學｜獲批私辦小一 有家長讚校方有承擔 校長：冀收生足夠轉回津小

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【有線新聞】新學年獲派零班的中華基督教會長洲堂錦江小學獲批准以私營模式開辦小一，學校舉行開放日吸引家長報讀。

未到太平清醮都有得「搶包山」，不過是用機械人去搶，這組搶包山機械人是中華基督教會長洲堂錦江小學的作品，趁著學校開放日展示給街坊和準家長觀看。

錦江小學下學年不獲派小一新生，近日正式獲教育局批准轉用私立模式開小一班級，辦學團體會全額資助學生的學費和書簿費。有原本報讀了這間學校的家長都會繼續讓子女就讀，家長朱先生：「全香港的學校也會縮班，也會面對這個情況，在這情況下他們願意做私立學校，對學生或選擇這學校的家長來說都是承諾、承擔，很欣賞這件事。」家長羅先生：「初時曾打算（轉校），當時未了解學校改辦私立，曾打算轉往長洲其餘兩間學校或到外面的學校就讀，但學校有這麼正面的做法，辦學理念不太差，迎合到自己的要求，所以讓小朋友就讀。」

校長說如果學校24/25學年能收取16名小一學生，就可以爭取全校重新獲得政府資助。中華基督教會長洲堂錦江小學校長黃永康：「未來如何讓多些人了解學校的優勢，我相信這對收生有正面幫助，除了長洲區居民、小朋友外，我們有家長來自其他離島，例如有家長住在梅窩，坐半小時船便可以過來，我想今時今日只有一個地方不足夠，要加大力度去做，準備歡迎不同地方的人來，期望長洲的小學甚至比市區的學校更好。」

學校積極推動特色課程，例如戲劇教育，訓練學生的自信心和溝通技巧，希望可以吸引多些家長報讀。