澤連斯基到訪梵蒂岡獲方濟各接見

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【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基到訪梵蒂岡，獲教宗方濟各接見。

澤連斯基轉抵梵蒂岡後，方濟各及教廷高層先在戶外迎接，其後再引領澤連斯基入內，前往保祿六世大廳附近的小房間會晤，有別方濟各往常在宗座宮接見客人的做法。方濟各於2020年2月接見澤連斯基時，亦是在宗座宮會晤。澤連斯基較早前到訪意大利，會見總統馬塔雷拉及總理梅洛尼，兩人重申意大利會一直支援烏克蘭，他明天會轉往德國訪問。

澤連斯基到訪羅馬，馬塔雷拉在總統府舉行歡迎儀式。今次是自俄烏戰事爆發以來，澤連斯基首次到訪意大利。

馬塔雷拉表示，真正的和平必須符合公義和國際法，而非投降，重申意大利完全站在烏克蘭一方。澤連斯基指，烏克蘭和意大利擁有共同價值觀，形容勝利代表和平，而和平必須在烏克蘭領土實現。

澤連斯基其後轉到總理府，與梅洛尼共晉工作午宴。梅洛尼稱意大利會在各方面繼續向烏克蘭提供援助，重申只有俄羅斯停止敵對行動，烏克蘭才能實現公義與和平。澤連斯基則稱，和平為烏克蘭帶來正義。

兩人會面逾一小時後，發表聯合聲明。梅洛尼指會面富有成果，形容意大利押注在烏克蘭上，並相信對方會取勝，羅馬亦會證明自己是堅定和值得信賴的盟友。澤連斯基則稱，永遠不會忘記意大利向烏克蘭人民伸出援手。

其他軍援方面，德國宣布向烏克蘭提供新一輪27億歐元軍事援助，包括20輛貂鼠式步兵戰車、30輛豹-1坦克、200架偵察無人機及額外4套防空系統等，預料未來數周會交付予烏克蘭。今次是戰事爆發以來，德國最大規模軍援。