母親節︱有酒樓料生意較去年增逾半 市民稱最重要開心：不考慮價錢

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【有線新聞】今日是母親節，有酒樓說防疫措施解除，每枱人數再沒有限制，生意較去年多超過一半。

尖沙咀這間酒樓，母親節有兩輪晚市，有人送花謝親恩。盧婆婆：「覺得很開心，乖仔與我一起吃飯最難得，希望人人都身體健康。」陳太：「這麼大碟龍蝦伊麵很高興，可以吃就很好，都不考慮價錢、最主要開心。」IVANA：「媽媽，母親節快樂，我好喜歡母親節，因為我喜歡我媽媽。」

有酒樓負責人說預約幾乎爆滿，連同帶旺母親節前一日，生意額較去年多一半。酒樓集團董事總經理何健：「去年最多8人一枱，今年多少人都沒有問題。以我們預約12人一枱，單單是我們這間分店都有20枱以上。」酒樓經理說，晚市最多是6人一圍的訂枱，大部分人都選擇2,000多元的全包宴，有乳豬、鮑魚、龍蝦等等。

而早上在旺角花墟，有家長帶著子女來一起買花。Gigi：「買了玫瑰花給媽媽，她喜歡粉紅色。這束花也很香，想一年一次的節日買一束花送給她們，答謝她們辛苦照顧我們。」Garin：「我很喜歡媽媽，多謝媽媽生了我。」麥先生：「今年可能疫情正常了，多了很多人，大家都很開心。」雖然全日下雨，花店說母親節生意沒受影響。