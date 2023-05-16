稱下架書籍不符香港利益 李家超：可於私營商店購買 湯家驊：非禁書、僅不推薦

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【有線新聞】行政長官李家超回應公共圖書館把多名政治人物及學者的著作下架，說政府有責任確保書籍沒有散播不符合香港利益的訊息。行會成員湯家驊說下架的書籍不是禁書，只是政府認為不值得推薦給市民。

在公共圖書館目錄搜尋已故民主派元老司徒華的回憶錄《大江東去》已經找不到，立法會前議員吳靄儀、政治學者馬嶽、傳媒人區家麟等的作品亦都已經下架。《明報》統計自2020年至今，有近200項涉及政治題材及人物的著作下架，部分內容與政治無關。

行政長官李家超被問到是否削弱市民取得資訊的權利，就說康文署有責任確保書籍適合市民借閱。李家超：「市民仍能在私營書店找到這些書籍，如果他們想就可以購買。圖書館需要做的是確保書籍是否適合借閱。第一，是確保沒有違反任何香港法例，包括版權條例等，以及是否散播任何不符香港利益的訊息。」

行政會議成員湯家驊說向康文署了解過，這些書下架是因為政府不推薦，他不認為政府是矯枉過正。湯家驊：「並不存在任何意味，這些書籍成為禁書，或者不准看、不准買賣是並不存在的。只不過在公共圖書館中，因為不符合政府要求，並不是特區政府推薦書籍。2019年後大家確實要對一國兩制加深多一點尊重，意思是不但要珍惜多元化社會，同時要有國家安全的警惕之心，這方面大家忍讓一下。」

至於如何界定不推薦哪些書籍，湯家驊說不清楚，但他不認為存在政治禁區，希望康文署全面檢討館藏後向公眾解說清楚準則。