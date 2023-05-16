搶人才｜人才清單擴至51工種 冀每年輸入3.5萬人 孫玉菡：醫護註冊要求不變

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【有線新聞】政府宣布擴大人才清單，由現時13項專業工種擴至51項，涵蓋醫療服務、發展及建造等行業。勞工及福利局局長孫玉菡說醫護來港執業的註冊要求不變，目標每年輸入3.5萬名人才。

現時的人才清單涵蓋13項專業工種，專才申請透過優才計劃來港，在綜合計分制下可獲額外30分。而在一般就業政策以及輸入內地人才計劃下，僱主毋須證明本地招聘困難，可直接申請輸入外地專才，縮短招聘時間，預計四星期可獲批。

政府即日起擴大清單範圍，涵蓋九個行業領域共51項工種，首次加入醫生、牙醫、護士、職業治療師等13項醫療專業，他們仍要符合本地註冊資格。政府說即使搶人才都要確保專業質素，勞工及福利局局長孫玉菡：「主要希望顯示政府的決心，人才清單主要是提供入境便利，他在香港執業的註冊要求、專業要求是不變的。」

新增的還有11項發展及建造相關工種，包括建築、土木結構工程等專才。建造業議會以未來幾年的基建項目，推算有一成人手短缺。發展局消息人士說不等如會引入這麼多專才，會繼續做好本地培育及應用科技。

清單亦加入法律專才、資深人工智能專家、表演藝術節目經辦人、文物修復師等工種。勞福局消息人士說業界曾建議引入貨運或機場搬運技術員，由於不符合計劃的大學畢業學歷要求，不獲採納。勞福局說不會訂立預計搶到多少人才，目標是做到施政報告提及的每年輸入35,000名人才來港。