公務員加薪｜薪趨淨指標2.87%至4.65% 中層加幅最大 委員會強調只供參考

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】17萬公務員有望加薪，薪酬趨勢調查委員會公布薪酬趨勢調查初步結果，公務員薪酬趨勢淨指標介乎2.87%至4.65%，高層加幅明顯低過中低層 .調查委員會說不揣測原因，又指不會因去年行會沒按指標調薪，就在今年追加。

今次薪酬趨勢調查收集108間私人機構、十三萬七千僱員過去一年的薪酬變動，顯示低層人員加薪5.66%，中層加5.68%，高層就加3.91%。扣減平均遞增薪額開支後，得出公務員加薪淨指標，低層公務員加4.5%，中層加幅最大，有4.65%，高層加2.87%。

若按照指標，起薪15,950元助理文書主任可以加薪大約700元，月薪增加到超過一萬六千元；中層公務員月薪兩萬多至七萬多，二級行政主任為例，可以加一千多元人工，月薪大約34,000元；起薪七萬六千多的高層公務員，例如高級行政主任月薪可以加至七萬八千多元。

去年疫情下，高層公務員薪酬調整淨指標是7.26%，今年經濟開始復蘇，加幅反而只得2.87%，還明顯低過中、低層，委員會被多番追問都說不揣測原因。對於去年行會未有跟隨淨指標，而是各級公務員劃一加薪2.5%，委員會就強調指標只是參考，今年也不能追溯。

公務員事務局常任秘書長梁卓文︰「機制上不存在追加或者滾存。當然我不排除職方同事會有類似表述，所以該階段就會看職方同事就這件事他們怎麼看，但機制上可以說是每年單獨判斷，不會看去年、早幾年的情況，否則事情會沒完沒了。」

薪酬趨勢調查委員會下星期會再開會，審核和考慮確認調查結果，之後會向政府提交報告，待行會考慮經濟狀況和公務員士氣等因素決定最終如何調整薪酬。