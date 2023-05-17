俄烏戰爭｜歐洲委員會承諾向俄索償 公布機制記錄證據 辛偉誠：是時候反擊

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【有線新聞】歐洲委員會於冰島召開峰會，英國、法國和德國等歐洲領袖承諾會追究俄羅斯在俄烏戰爭的責任，並公布一項索償機制，記錄俄羅斯入侵烏克蘭造成損害的證據。

歐洲多國領導人周二齊集於冰島首都雷克雅未克，相隔18年後再次召開歐洲委員會峰會。一連兩日聚焦討論俄烏局勢，爭取為烏克蘭伸張正義。

英國首相辛偉誠發言時指民主正面對最大的威脅。辛偉誠：「隨著俄羅斯在歐洲土地上發動侵略戰爭，以及中國日益自信，世界變得更加充滿競爭和動盪，對我們價值觀的挑戰愈來愈大，現在是時候反擊。」

歐盟委員會主席馮德萊恩呼籲追究俄羅斯戰爭責任。法國總統馬克龍就提出歐洲委員會開發銀行應調動資金，建立一百個心理健康中心，支援因戰事而精神健康受創的人。針對俄羅斯入侵造成損害，大會引入新的登記機制記錄相關的損害、證據和賠償。會議亦關注烏克蘭兒童被拐到俄羅斯的情況。

烏克蘭總統澤連斯基透過視像講話感激歐洲國家提供防空系統，抵禦俄羅斯各種類型的導彈，認為反映到只要國家團結就有能力應付任何事情。

國際刑事法院今年初已頒令拘捕俄羅斯總統普京和一名官員，指他們涉嫌非法流放烏克蘭兒童。