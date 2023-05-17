機管局東莞設物流園 安檢後直送香港機場轉運 省半天時間 強調標準看齊香港

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【有線新聞】香港國際機場位於東莞的物流園上月中開始先導計劃，內地貨物只須在東莞安檢便可直接送到香港機場轉運，時間較以往快半天，機管局強調安檢標準與香港看齊。

東莞物流園佔地等同30個足球場，有3個貨運站收貨。內地海關抽驗貨物後，再由香港機場保安公司X光掃描，沒有問題便可以直接裝箱、打板及收貨，經水路送到香港機場上機轉運，毋須再次接受入境安檢。

機管局機場商務執行總監陳正思：「剛才見到的圍網、封條，這些都是合符香港國際機場航空的安全要求，之後上了船，船上都有GPS（全球衞星定位系統）、CCTV（閉路電視）及訊息系統，讓海關全程監察貨物及船隻旅程的情況，若有偏離航道等會發出警報。」

目前有27個貨物代理商獲批准使用物流園，亦有5間航空公司開始在東莞收貨。機管局指新物流模式較以往經陸路運貨到機場，節省時間及人力。

陳正思：「貨物在傍晚6時前來到東莞物流園後經處理上船運到香港後，可趕及運上（翌日）早上10時的飛機，比一般陸路運輸快了半日時間。目前我們每日開一班船，在短期內第三季時會增至每日兩班。」

先導計劃下的物流園用地2025年要交還，當局會在東莞物色更大用地設立永久物流園，營運成本預計比在香港便宜一半，目標每年處理200萬噸貨物。