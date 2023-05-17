港燈下月減燃料費至每度電85.7仙 兩電賞罰機制將檢討 研加重停電罰則

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【有線新聞】港燈宣布下月調低6%燃料費，每度電減至85.7仙；而政府計劃檢討與兩電的利潤管制協議，包括減低准許利潤、檢視獎罰機制，就停電事故加重罰則。

燃料調整費連月來飆升，港燈說已經見頂，隨著國際燃料價格持續回落，繼本月每度電提供1.1仙燃料費特別回扣後，下月燃料費將調減6%，每度電由91.7仙降至85.7仙。

港島居民另一樣關心的是上月停電事故有沒有補償，港燈在65分鐘內恢復供電，根據政府與兩電的利潤管制協議，可獲得0.015%額外利潤，港燈說會與政府共同研究如何改善機制。

環境及生態局向立法會提交文件，計劃就利潤管制協議作中期檢討；除了檢視獎勵和罰款機制，就重要停電事故加重罰則，亦打算減低准許利潤，要求電力公司在能源危機期間分擔能源價格成本等。政府完成中期檢討後，會適時匯報結果，立法會環境事務委員會下星期一開會討論。

利潤管制協議至2033年12月31日屆滿，政府與兩電都有權要求修改，但任何修改都要雙方同意後才能實行。中電說日內會公布下月的燃料調整費，若高於每度電62.8仙會封頂；又說如果國際燃料價格維持平穩，預料燃料費很快下調，減輕客戶電費壓力。