網上情緣｜警破家庭式網戀詐騙集團拘15人 本地男性為目標 涉款2100萬元

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【有線新聞】警方搗破家庭式營運的網戀詐騙集團，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢拘捕15人，涉及155宗網上情緣騙案。

警方一連兩日行動，檢獲2部私家車、2隻名貴手錶、20多部手提電話及30萬元現金等；拘捕10男5女、22至70歲，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，包括43歲男子，相信是集團主腦，及11名骨幹成員，包括主腦的兄長、母親等。

網絡安全及科技罪案調查科署理警司戴子斌：「這犯罪集團以香港作根據地，並以家庭式營運模式經營，擔當犯罪集團不同的角色，例如主腦及他的兄長負責營運集團，包括進行詐騙，家族長輩會負責保管資金。他們也會委派身邊的伴侶、情侶從旁協助，操控整個集團主軸運作。」

警方說集團租用沙田一個複式豪宅單位作基地，在去年1月至今年4月以本地男性為目標，經社交平台假扮不同國籍人士，誘騙受害人並索取金錢；155宗案件，受害人共損失2100萬元。

網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁：「最大騙款，即約100萬元的案件，集團成員會指示受害人協助處理來歷不明轉帳，訛稱協助處理轉帳會獲得手續費。這名受害人沐浴在愛河中，不虞有詐，接受騙徒建議，但有關轉帳實質為犯罪得益，而受害人亦因此被誘騙，協助犯罪集團清洗黑錢。」

被捕15人中3人是電話儲值卡登記人，警方說他們協助集團成員開設電話卡登記不同收款或社交平台帳戶，部分騙款被轉換成虛擬貨幣，會繼續調查資金去向。