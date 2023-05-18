紐約遭狗仔隊跟蹤 哈里夫婦稱險釀「嚴重意外」 接載司機反指「誇大」

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【有線新聞】英國哈里王子夫婦稱在紐約遭「狗仔隊」跟蹤，差點發生「嚴重意外」。期間曾接載哈里的的士司機就指，事件有些「誇大」，警方說事件中無人受傷或被捕。

哈里王子周二晚陪同夫人梅根出席頒獎典禮，梅根母親亦有隨行。哈里發言人指控，他們於活動完結後被「狗仔隊」跟蹤，差點發生意外。有匿名人士透露，哈里一行三人離開頒獎禮後，發現被跟蹤偷拍，一度到附近警局暫避，再轉乘的士離開，但未能擺脫「狗仔隊」，要折返警局，最終由保安人員協助離開。其中一名保安人員指，「狗仔隊」除了駕駛汽車，亦有使用單車和滑板車，期間不時衝紅燈和超車、爬頭，危害其他人安全。哈里的發言人聲稱，整個「追逐」持續約兩小時。接載哈里一家人的的士司機不認同事件有發言人所說般嚴重。警方證實「狗仔隊」的行為，為哈里夫婦出行帶來挑戰。事件中無發生碰撞，無人受傷或被捕。紐約市長亞當斯形容，涉事傳媒魯莽及不負責任。但他表示難以相信雙方，高速追逐兩小時，指在人口稠密的城市，追車10分鐘已非常危險。哈里夫婦2020年辭去王室職務，並移居美國，聲稱是要避開媒體的騷擾。他的母親、戴安娜王妃1997年，在法國因為逃避「狗仔隊」，遇車禍喪生。