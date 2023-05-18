尿片期貨｜有顧客上門追討Baby-Clan 數十張套票恐損手：很大教訓 嘆無法清戶

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【有線新聞】一名網上尿片零售商負責人，涉嫌收款預售套票後沒有交貨，違反《商品說明條例》，被海關拘捕，有顧客到零售商辦公室追討。

據了解，該網店是BabyClan親子網，位於屯門的辦公室落閘，說要內部盤點及處理貨品派遞，一連兩日暫停顧客查詢。海關星期三拘捕46歲男負責人，指他涉嫌收取多名客人款項後，沒有在指定日期或合理時間內供應尿片，也沒有安排退款。

有想退款的家長摸門釘，其中一個買了47張尿片套片，每張約70元，即預付了近3,300元。4月初預訂的尿片，系統寫著訂單急升，預計最遲上星期五送貨，但他們仍未收到尿片。陳小姐：「其實之前一直在等待（送貨），我也算是有耐性等待，相信負責人說可能稍後一個月後會有尿片，真是一個很大的教訓。」吳小姐：「今個星期訂購一般下星期收到，現在情況是想清戶又不行，電郵又找不到他，Facebook又找不到他。」網店早前叫他們填表格，申請取消戶口及回購套票，現在負責人被捕，未知網店會否仍受理申請。

這間網店以浮動價格預售尿片套票，顧客換購不同牌子尿片時，需要補回相應「定額差價」，3月曾經有多名顧客不滿網店調整差價，要求退款，有家長未能退款又收不到尿片向海關投訴及入稟小額錢債審裁處索償。