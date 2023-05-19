Netflix紀錄片《未解之謎》「助攻」 女童遭母親綁架失蹤六年 熱心觀眾認出助尋獲

【有線新聞】Netflix《未解之謎》（Unsolved Mysteries）其中一集提及美國一名的女童遭母親綁架，失蹤逾六年。她近日被發現在阿什維爾的一家商店出現，店員隨即報警，她現時在伊利諾伊州與父親團聚，其母親則被捕，下月上庭聆訊。

2017年初只有九歲的Kayla Unbehaun，父親Ryan Iskerka獲得其撫養權，其母親Heather Unbehaun允許在監督下探視，並於同年7月4日接走Kayla前往露營，其後失蹤。Ryan翌日發現兩人未如期歸來，遂報警尋人，警方7月28日向其母親發通緝令。

失蹤六年 熱心人士認出報警

事隔多年，Kayla失蹤案亦被Netflix拍成紀錄片《未解之謎》其中一集，而美國國家失蹤與受虐兒童中心（NEMEC）併出Kayla 15歲時的樣貌，有熱心觀眾憑紀錄片中的印象，在阿什維爾一間商店認出Kayla，再通知店員報警，最終警方成功尋獲Kayla。警方亦拘捕其母親Heather，她目前正在等待從北卡羅來納州引渡，保釋金25萬美元。

父稱與女兒重新認識 冀外界給予私隱

今年一月Kayla15歲生日時，Ryan在「Bring Kayla Home」Facebook專頁上發文，指「我急不及待想再見到你的那一日，我每日起床都期望這一天來臨，這一天永遠都不會遲，我每天都想著你，希望你平安、快樂，希望你能早日回到我的生活中。」

Ryan願望成真，愛女安全歸來。他稱對女兒安全回家感到高興，並感謝「Bring Kayla Home」的熱心人士，稱他們幫助讓Kayla的故事活起來，有助傳播開去。他說，現時與女兒重新開始互相認識，並展開新生活，冀外界給予兩人私隱。

Netflix去年11月1日播出《未解之謎》第三季第九集，標題為「被父母綁架」，Kayla在節目的最後，出現在一組失蹤兒童的片段中。而Netflix日前（17日）亦在facebook表示，Kayla綁架案已結案。