剛繼承亡父億元房產 18歲男生「婚後2小時」墮斃 新婚夫列疑兇准保釋

【有線新聞】台中本月初發生一宗離奇命案，一名剛滿18歲高中男生在繼承亡父約5億元（新台幣）房地產後，突然與家人認識10年地產代理的兒子「同性結婚」，更在登記後2小時被發現墮斃。其母強調兒子是異性戀，懷疑遭人謀財害命。至於「新婚夫」則列為殺人疑犯，暫准以30萬元保釋。

稱教導處理房地產 著男生帶身分證離家

據台灣傳媒報道，就讀高中三年級的賴姓男學生，一個多月前才完成亡父遺產過戶。賴母表示，與他們家認識了10年以上夏姓代理的26歲兒子（下稱夏男），5月4日早上以「教導如何處理房地產」為由，將兒子騙出家中，並要求攜帶身分證件，其後竟前往北屯區公所辦理結婚登記。賴母指控夏男將兒子載往住處後，在酒內下藥，再將昏迷了的兒子推落露台，製造自殺假象。

賴母指出，夏男父親長期協助他們家處理房地產，雖然兩家認識10年以上，但夏男和兒子只見面幾次；加上兒子才因暗戀女同學，到過學校輔導室傾訴心聲，認為兒子不可能和對方同性結婚。

地檢：無羈押必要 議員促疑兇接受測謊

據台中地檢證實，今年5月5日接獲警方通報，當天即以被告身分訊問夏男，認定有涉犯殺人罪嫌，但認為並無羈押必要，准以30萬元交保；檢察官與法醫已於5月12日解剖驗屍，尚等待鑑定報告出爐。

由於夏男已成為賴姓男生的配偶，依法可繼承一半的房產，另一半房產由賴母繼承。賴母呼籲夏男放棄繼承以自證清白，協助她的市議員黃健豪則希望夏男接受測謊，並要求檢察官申請羈押，避免有逃亡之虞。