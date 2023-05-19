阿里分拆︱阿里雲擬先獨立上市 張勇：如二次創業 分析：證利潤有增長空間

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【有線新聞】阿里巴巴繼續推進重組改革，計劃在未來一年先行分拆雲業務獨立上市，阿里巴巴主席張勇形容分拆阿里雲是二次創業，期望進一步壯大相關業務的規模。

張勇：「我們會堅決的讓它走向市場、更獨立的發展，從今天的小阿里巴巴變成明天的大阿里巴巴。」

阿里巴巴歷史性的分拆重組大計有新進展，管理層指雲智能集團與其他消費互聯網業務有非常大差異性，未來12個月會向股東分派實物股息，完全分拆出來並且上市，同時會引入外部戰略投資者，屆時阿里將不再持有雲智能任何股權。

張勇：「如果一個業務具備這四個方式：市場、客戶群體、業務模式和核心能力，都在一體可以閉環，我想它可以更獨立的走向市場，所以我們堅決認為今天的阿里雲可以成為跟今天的阿里巴巴這樣的一個企業，一樣規模甚至更大的企業。」

至於其他「小阿里」亦有各自目標，做超市的盒馬最快六個月後上市，做物流的菜鳥最快一年後上市，國際數字商業集團將尋求對外融資，淘寶天貓則繼續由阿里全資擁有。

大和認為分拆虧損的雲業務上市可以提升集團電商業務價值，相信阿里股價可重新定價，由於各子公司會引入外部投資者，相信集團會更進取地進行回購。花旗認為阿里雲目前利潤率與全球領先供應商有較大差距，證明業務規模及利潤仍有增長空間。