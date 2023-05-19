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接假公安電話指示來港　扮綁架勒索家人　兩內地女生遭騙逾千萬元

  • i-Cable
  • 2023年05月19日
【有線新聞】警方日前接獲一宗綁架案，調查揭發其實是電話騙案，兩名留學澳洲的內地女學生被騙去超過1200萬元，更被要求按指示勒索家人，暫時未有人被捕。
填自白書的兩名內地女學生在澳洲同一間大學留學，她們三至四月收到自稱內地公安來電指她們涉嫌洗黑錢，要提交資料證明清白，結果分別被騙去1200萬港元及70萬港元。警方星期四接獲其中一名受騙人家屬報案，報稱妹妹被綁架；調查發現他妹妹四日前經機場入境，住在大角咀一間酒店，到場找到兩名女學生，見到報案人的妹妹手臂受傷，又檢獲刀、針筒、繩索等。
西九龍總區刑事總部警司(行動)鍾雅倫：「企圖游說一個受害人用刀鎅傷另一個受害人，今次我認為這群匪徒是非常卑鄙和無良，下一步根據他們的劇本，騙徒想逼使受害人注射一些、他們訛稱是毒藥給另一個受害人，使他們的家人更加相信。」
警方說騙徒誘騙她們由澳洲自行購買機票去香港。西九龍總區重案組第四隊總督察周振才：「訛稱報案人妹妹的父親涉及一些犯罪活動，進一步誘騙他們採取一系列行動，包括要求報案人妹妹假裝自己被綁架，從而引出背後犯罪團夥的人物。」
警方說會透過部門與澳洲執法部門合作，宣揚防騙意識，讓當地的內地學生知道有這些騙案，避免同類事情再發生。
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