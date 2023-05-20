張舉能委任資深大律師 寄語業界反對損害法治行為 林定國籲就錯誤指控團結發聲

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】終審法院首席法官張舉能委任四名資深大律師，寄語所有法律執業者都有責任反對損害法治的行為，律政司司長林定國指，面對錯誤指控、亦要團結發聲。

委任儀式早上在終審法院舉行，四名新任資深大律師接過委任狀，最年輕是37歲錢孝良，擅長處理商業和公司訴訟。謝志浩，專長刑事案件，在初選案代表已認罪的民陣前召集人岑子杰，妻子是區域法院法官沈智慧。而呂世杰執業範圍為一般民事及商業法，包括司法覆核等。陳浩淇專長是公法及商業法，他母親是世衛前總幹事陳馮富珍。終審法院首席法官張舉能在委任儀式上指，一國兩制確保香港維持普通法制度，資深大律師的角色愈顯重要，當出現損害香港法治的行為，所有法律執業者都有責任發聲反對。

律政司司長林定國就表示，國家希望維持一國兩制、普通法制度，但並非人人都想看到香港法治持續成功，面對外界有不少錯誤指控，法律執業者要團結發聲，令其他人不受誤導 。

新任資深大律師謝志浩被問到怎樣看他們的說法，資深大律師謝志浩：「法庭界發聲的責任不是最近，一向都存在，每一年資深大律師都有這個責任。」

今個年度有11人申請成為資深大律師，包括一名律政司刑事檢控科人員，張舉能諮詢過資深法官及法律專業界意見，最後決定任命其中4人。