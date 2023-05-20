司機體檢擬收緊｜「初老」一年一檢被指太頻密 羅淑佩：可商量、但讓步言之尚早

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【有線新聞】政府建議收緊商用車司機續牌要求，運輸署署長羅淑佩說聽到意見指「初老」司機要每年體檢是太頻密，她認為可以再商量，但是否讓步仍然言之尚早。

65歲或以上的商用車司機將來或者需要每年體檢、逐年續牌，羅淑佩說令他們多些關注健康，有助改善道路安全，運輸署署長羅淑佩：「我們絕對不是說年紀大就一定健康有問題，或者不應該駕駛，實在我聽很多（說法），60歲只是中年，即使65歲亦只是初老，我們人人都很年輕。（現在65歲、已經要他一年一檢會否密度上太頻密？）內地甚至是過了60歲商用車司機，根本有些車種不可以駕駛，但我們又覺得這樣未必可以完全切合香港情況，會否所謂65至70歲「初老」可否不用這麼頻密？或者有些準則下不用這麼頻密？這個可以再商量。」

多了人要體檢，羅淑佩說會檢視基層醫療系統，例如地區康健中心可否提供到服務，至於政府可否提供資助，因為涉及恆常開支要小心考慮，羅淑佩：「即使會有資助，都不可能所有持牌駕駛執照持有人就全數資助，因為不是人人都是商用車司機，亦即使是商用車持牌司機，他們亦未必駕車，去到一定年紀亦未必會，如果政府說全數資助，反而負擔是不合比例地增加。」

當局指亦會研究參考南韓，利用虛擬實境「模擬駕駛測試」測試年長司機面對突發交通狀況是否反應得切，作為體檢以外的客觀標準，去決定是否批准續牌。