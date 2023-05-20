拜登支持訓練烏克蘭飛行員駕駛F-16戰機

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【有線新聞】美國總統拜登表示，會跟盟友一起訓練烏克蘭機師駕駛F-16戰機。國家安全顧問沙利文表示是為烏克蘭將來做準備，但強調按目前戰況，烏克蘭不需要F-16。

被視為足以改變俄烏戰局的美國F-16戰機，烏克蘭多次向西方盟友要求援助。今年初曾表明不會提供F-16的美國，終於有鬆綁跡象。白宮透露總統拜登周五在七國集團峰會上表明支持盟友，聯合為烏克蘭飛行員提供F-16訓練，不過未有披露哪些國家參與。

白宮只表示相關國家將決定哪些國家提供戰機、戰機的數量及訓練時間，有官員透露，美國希望在未來幾周內開始訓練，預料在歐洲進行，需時數個月。有傳媒更引述官員消息指，美國正計劃向烏克蘭提供F-16。若果落實，則意味其他擁有F-16的國家亦可向烏克蘭提供這款美國製戰機。

隨同拜登出席峰會的國家安全顧問沙利文指，提供F-16飛行員訓練，是為烏克蘭將來的需要作準備。他表示：「我們認為F-16不適合目前的戰鬥，即使現在有F-16，也不是烏克蘭反攻所需的重點。我們認為目前情況是為部隊提供未來需要的東西，所以從我們的角度來看，現在是時候開始訓練。」

烏克蘭總統澤連斯基歡迎決定，認為能夠大大增強空軍實力，期望在親身出席峰會期間討論執行細節。