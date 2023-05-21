九龍城升降台倒塌意外 田啟文稱八人拍攝是「標準配套」 工程師料大機會超載

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【有線新聞】昨日九龍城升降台倒塌意外，根據事發前一天的相片見到，升降台上放置了攝影搖臂，電影業界說以前有試過這樣拍攝，升降台上有八個人是「標準配套」，有工程師相信很大機會是超載導致意外。

意外前一日，劇組已經在富豪東方酒店外拍攝，有三支吊臂，左邊吊著反光板，右邊有一盞射燈，中間的吊臂連著升降台，上面有至少六個人，其中兩人操作攝影搖臂，搖臂末端有一部攝影機。根據勞工處指引 ，高空升降台上的工人，須繫上安全帶，相裏面看不到有。

香港電影工作者總會發言人田啟文：「高台上再加上搖臂來拍攝，並非沒有試過，有，不是人人都會這樣拍，因為要考慮製作條件，基本要有四人去固定搖臂，因為有不少的份量、重量和操作度，燈光師要在上面監察鏡頭，有燈光師亦會有電工，又有攝影組，加起來有8個人，我們會說是標準配套。」田啟文認識意外中其中兩名傷者，分別負責操作搖臂及燈光師，有超過30年經驗。

電影工作總會2009年，曾經出版《工業安全手冊》，提醒要嚴格遵守升降台承重限制，底座愈大、承重量愈高，工作台必須永久標示負載人數上限、最大操作高度及半徑等，還建議劇組要有安全工作小組在拍攝前全面評估風險。

有註冊工程師指出，升降台上太多人，加上攝影搖臂的重量，很大機會是超載導致意外。結構工程師倪學仁：「如果不是用螺絲固定（攝影搖臂），只能用重的東西壓着它，令上面伸出來的搖臂不會反轉，如果機械上能力是足夠，其實可以在車上加一些荷載壓着，一般很多時會用水泥條，把車的重量加重。」他說需要機械工程師，或結構工程師事先評估，吊臂車是否能夠負載八個人和器材的重量。