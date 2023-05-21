赤膊肌肉男大鬧便利店 發狂「嚎叫」追打警員 網民起底：健美職業選手

【有線新聞】台灣桃園市昨日有一名「大隻佬」闖入便利店搗亂，更發狂出手攻擊到場警察，儼如真實版「綠巨人（港稱變形俠醫）」。警方最後用辣椒水制服事主朱男，以傷害、毀損、妨害公務移送地檢署偵辦。兩名警員雖然分別輕微腦震盪及面部挫傷，但亦因為情緒失控，「過度使用強制力」受罰。

追打警員被噴辣椒水 更瘋狂攻擊

事發於昨日上午九時，網民拍下的影片可見，一名打赤膊的肌肉男情緒失控，在桃園中壢一家便利店內大鬧。警方到場制時男子仍不停手，甚至朝警員揮拳。另一名警員想從後方制服男子，卻被男子回頭追逐，這時店員追出來阻止拍攝者繼續錄影。其後有照片見到男子被制服，坐在店門前滿臉鮮血。

當地警方證實，兩名警員到場安撫並勸導該男子離開，但對方不僅未平復情緒，反而轉身開始攻擊，警員不得已對男子噴撒辣椒水，令對方更為「瘋狂」並持續攻擊；警方制服過程中遭男子以拳頭攻擊，造成1名警員輕微腦震盪，另一名警員面部挫傷，最後於3分鐘內噴灑辣椒水將他制伏。

被制服後遭警棍毆 頭破血流喊「好痛」

據報男子是小有名氣的健美職業選手，IG追蹤粉絲超過6000人，警方則確認他當時沒有飲酒，但動機未明。晚間網絡有新影片傳出，可見男子被制服後坐在店門外，此前捱打的警員用棍揮擊男子約12下，男子蜷曲在地、頭破血流，不斷喊著「好痛」，警員行徑引發外界質疑執法過當。

中壢分局昨晚發聲明，指男子被制服後仍持續咆哮、出言挑釁，警員因而情緒失控「過度使用強制力」，已按執行職務過當行為核予記過2次，另所長記過1次，分局長申誡2次處分，並同時追究相關考核監督不周人員責任。