返回
按輸入鍵開始搜尋

全球首創｜理大中大研發新藥　治療多種肥胖疾病　冀未來兩年臨床實驗

  • i-Cable
  • 2023年05月22日
【有線新聞】理大與中大聯合團隊研發全球首創的新藥，可以治療多種由肥胖引致的疾病。團隊說製藥成本低，相信可令更多患者受惠。研究更獲日內瓦發明展最佳發明大獎。
根據衞生署數據，香港約33%人屬於肥胖，大部分人都會患上糖尿、高血壓等慢性疾病，要服用不同藥物。中大及理大團隊研究發現，人體內其中一種半必需的氨基酸，即是「精氨酸」，可以同時治療這類因肥胖引致的疾病。當精氨酸處於低水平，細胞會抑制脂肪合成，促進脂肪分解，但精氨酸很容易，就會被身體分解。團隊利用新的藥理機制，將精氨酸與白蛋白結合，延長了它的循環半衰期，每星期只需注射一次，就可以將精氨酸維持在低水平。理大應用生物及化學科技學系教授梁潤松：「由於我們的設計令生產變得容易，可以利用細菌繁殖快，重組人類精氨酸酶，生產成本可以下降，可以比較便宜生產出來，好處是可以更多人受惠我們的新藥。」
藥物在動物實驗上，只需八星期，患多種肥胖病的老鼠在體重、脂肪量、脂肪肝、血糖等指標，均回復至正常水平。新藥在第48屆日內瓦國際發明展中，獲頒最佳發明大獎。中大醫學院生物醫學學院副教授沈秀媛：「用一種去醫這麼多病，別人說你在發夢，但我們到底是否在發夢，今次在日內瓦，他們能夠給我們最佳發明獎，對我們而言是一種肯定，告訴我們的想法不是在發夢。」
研究團隊說正在多個國家申請專利，希望未來一兩年，籌集資金做臨床實驗，將新藥盡快推出市場。
其他人也在看
Netflix紀錄片《未解之謎》「助攻」　女童遭母親綁架失蹤六年　熱心觀眾認出助尋獲
2023年05月19日
元朗發生謀殺案　中年婦頸、背中刀亡　警正追緝疑犯
2023年05月20日
九龍城塌升降台釀八傷　一人一度昏迷　據悉現場正拍攝電影　英皇娛樂：已為劇組買保險
2023年05月20日
九人車過「網紅浮橋」疑跣胎　失控衝落湖5死　景區曾揚言：以柔克剛可以過坦克
2023年05月18日
Adidas疑用男模穿女裝泳衣宣傳　下體位置隆起　女權泳手斥抹殺女性
2023年05月19日
內地姊妹執垃圾不滿被當日本人　批同胞藉自嘲博好感「很低級」　稱要帶起「崇中媚華」潮流
2023年05月19日