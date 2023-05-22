全球首創｜理大中大研發新藥 治療多種肥胖疾病 冀未來兩年臨床實驗

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】理大與中大聯合團隊研發全球首創的新藥，可以治療多種由肥胖引致的疾病。團隊說製藥成本低，相信可令更多患者受惠。研究更獲日內瓦發明展最佳發明大獎。

根據衞生署數據，香港約33%人屬於肥胖，大部分人都會患上糖尿、高血壓等慢性疾病，要服用不同藥物。中大及理大團隊研究發現，人體內其中一種半必需的氨基酸，即是「精氨酸」，可以同時治療這類因肥胖引致的疾病。當精氨酸處於低水平，細胞會抑制脂肪合成，促進脂肪分解，但精氨酸很容易，就會被身體分解。團隊利用新的藥理機制，將精氨酸與白蛋白結合，延長了它的循環半衰期，每星期只需注射一次，就可以將精氨酸維持在低水平。理大應用生物及化學科技學系教授梁潤松：「由於我們的設計令生產變得容易，可以利用細菌繁殖快，重組人類精氨酸酶，生產成本可以下降，可以比較便宜生產出來，好處是可以更多人受惠我們的新藥。」

藥物在動物實驗上，只需八星期，患多種肥胖病的老鼠在體重、脂肪量、脂肪肝、血糖等指標，均回復至正常水平。新藥在第48屆日內瓦國際發明展中，獲頒最佳發明大獎。中大醫學院生物醫學學院副教授沈秀媛：「用一種去醫這麼多病，別人說你在發夢，但我們到底是否在發夢，今次在日內瓦，他們能夠給我們最佳發明獎，對我們而言是一種肯定，告訴我們的想法不是在發夢。」

研究團隊說正在多個國家申請專利，希望未來一兩年，籌集資金做臨床實驗，將新藥盡快推出市場。