不滿司機要求行前20米上車 杭州父女死守網約車逾35小時求償：為了法律的一口氣

【有線新聞】杭州一對父女上周三（17日）疑不滿網約車司機未在指定地點停車，在車上大吵大鬧，司機欲取消訂單了事，但兩人拒絕離開車廂，在車上逗留逾35小時，期間兩人曾叫外賣，更疑在車上小便，導致司機三日未能工作，估計損失1,500元（人民幣，下同），並向兩人索償。涉事父女最終被行政拘留七日，警方稱，正調查是否涉嫌尋釁滋事。

該對分別54歲及25歲、姓余父女上周三下午預約網約車，當車輛到達時，因兩人指定上客地點不能停車，王姓女司機建議於20米外上車，加上大雨，向兩人表示先開雨傘再上車。兩人上車後不滿更改上車地點，大吵大鬧，司機欲取消訂單了事，但兩人拒絕下車。

警員調解五小時不果 司機淋水稱洗車

司機表示，兩人一直在車上逗留拒絕離開，期間警方派員調解五小時，但兩人仍拒絕下車，最終司機將車駛往派出所。及後司機疑不滿兩人未有離開，向車內潑水，聲稱「我自己的車，我喜歡怎麼洗就怎麼洗，我洗我自己的車，沒毛病。」她續指，翌日晚上才回到家，至上周五早上重返現場，發現兩人已離開，估計他們在車上逗留35小時。

三人在對峙期間互相指責，余男認為司機要求不合理，「外面下著大雨，讓我們下車，要不下車的，要我們叩100個響頭。」余女稱被司機連續淋潑六桶水，「我們是為了法律的一口氣，為了自己的權益去作努力。」

車上遺尿味三日未開工 司機料失1,500元

司機續指，附近民眾告知，兩人曾在車上叫外賣，更懷疑他們在車內小便，形容「車上有一股尿味」。她稱，兩人要求她繳付10倍違約金，她認為兩人敲詐，並指事件導致三日無法工作，因為要將車輛送往檢查，加上多次到派出所協助調查，以每日營業額約500元計算，今次事件並損失約1,500元，要求兩人當面道歉，賠償損失。

當地民警指，有關索償在行政拘留結束後，由警方再次進行調解，若調解無果，將進行法律程序。另外，司機稱，因為接客後快速取消訂單，被網約車平台以「存在快速完單行為」扣減20服務分，希望平台可以撤銷處罰。

杭州警方周六已對兩名乘客行政拘留七日，根據《行政處罰決定書》顯示，兩名乘客因與王女發生司乘糾紛，長時間佔用該車不肯下車，經公安機多次出警並告知救濟途徑後，仍拒不下車。根據 《中華人民共和國治安管理處罰法》 第三十六系第（三）項之規定，決定給予上述處罰。