美團攻港｜今起兩區試業 料年底覆蓋全港 分析：香港市場近飽和、或要打價格戰

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】美團外賣業務正式登陸香港，首階段只在旺角及大角咀試業，預期年底可以擴至全香港。有分析認為，本港外賣市場已接近飽和，營運商有可能進一步打價格戰，確保市場份額。

再有外賣平台加入戰團，爭奪本港外賣市場生意。內地外賣應用程式龍頭美團，以KeeTa品牌正式打入香港外賣市場，首階段在旺角及大角咀試業，其後將逐步擴展至其他區域，預計年底可以覆蓋整個香港。

現時本港外賣平台市場主要由Foodpanda及戶戶送瓜分，Uber一度在港引入Uber Eats搶灘，結果運作五年不敵競爭，而在2021年底退場。有學者認為美團加入戰團，有可能掀起減價戰。樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基：「其實香港市場接近飽和，大家都知道，對於美團（本港業務）而言比較難，但始終美團有內地的經驗，加上有品牌效應，所以對於另外兩家公司而言，威脅都比較大，已經預期了會有減價戰，因為實際上大家提供的服務非常相似。」

為了快速上客和聯繫新餐廳，KeeTa推出名為「十億激賞」的優惠計劃，而餐飲訂單的最低消費約為50至60元，顯著低於其他平台一般要達到100元以上的水平。有餐飲業界人士指，有新平台加入競爭，有助推低食肆向平台支付的佣金。餐飲業聯會黃家和：「對業界而言，我相信在競爭之下，這些外買平台自然會考慮在提供服務，例如軟件服務、物流安排，甚至收取費用方面，例如佣金方面都可能會向下調，自然對用戶（食肆）而言可以減低成本。」

KeeTa發言人表示，疫情令香港外賣市場快速發展，公司將連接餐飲商戶，幫助他們增加訂單來源，亦會為一眾送遞員帶來更靈活的工作機會。