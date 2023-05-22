迪士尼下月起延長營運時間 擬聘千人應付 現僅聘300人

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【有線新聞】香港迪士尼去年虧損21億元，有議員關注何時收支平衡，政府說迪士尼開園至今帶動過千億元經濟，前景樂觀。

香港迪士尼連續八年虧損，最新公布的業績，虧損按年收窄一成多，有議員關注何時達致收支平衡，毋須政府補貼。選委會界別林筱魯：「現實看2005年開園至今，只有三年是正數（有盈利），其他年份都是虧損。想問一問題，如果樂園是一個商業營運，這盤生意看完所有文件也沒能讓我們知道，不要說賺大錢，何時平衡收支、重新平衡收支？」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄：「它的GDP投入對經濟帶動1161億元，大約是我們GDP的0.3%，這個本身不是只看樂園是賺錢或虧損，而是看對整個經濟帶動。除了整個經濟帶動，讓青年人有一個就業機會，讓一些有藝術或希望在娛樂發展的，給予他們機會，這些都是我們整個考慮迪士尼或者現時表現時的考慮。」楊潤雄說隨著入境旅遊逐步復甦，對樂園前景樂觀。

迪士尼行政總裁莫偉庭說，剛過去的復活節長假及內地五一黃金周，旅客都有增長。

莫偉庭：「有預計指今年的航班數量可能只可復甦七成，我們非常依賴來自東南亞、東北亞的遊客，所以我們的復甦主要取決於整體市場復甦，我不能說我們現在比市場做得更好，我們只想市場變得更好。」

樂園下月中起每星期會營運六或七日，要增聘多1000人應付，園方說目前招聘有困難，只是聘請到300人。