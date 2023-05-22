返回
按輸入鍵開始搜尋

迪士尼下月起延長營運時間　擬聘千人應付　現僅聘300人

  • i-Cable
  • 2023年05月22日
【有線新聞】香港迪士尼去年虧損21億元，有議員關注何時收支平衡，政府說迪士尼開園至今帶動過千億元經濟，前景樂觀。
香港迪士尼連續八年虧損，最新公布的業績，虧損按年收窄一成多，有議員關注何時達致收支平衡，毋須政府補貼。選委會界別林筱魯：「現實看2005年開園至今，只有三年是正數（有盈利），其他年份都是虧損。想問一問題，如果樂園是一個商業營運，這盤生意看完所有文件也沒能讓我們知道，不要說賺大錢，何時平衡收支、重新平衡收支？」
文化體育及旅遊局局長楊潤雄：「它的GDP投入對經濟帶動1161億元，大約是我們GDP的0.3%，這個本身不是只看樂園是賺錢或虧損，而是看對整個經濟帶動。除了整個經濟帶動，讓青年人有一個就業機會，讓一些有藝術或希望在娛樂發展的，給予他們機會，這些都是我們整個考慮迪士尼或者現時表現時的考慮。」楊潤雄說隨著入境旅遊逐步復甦，對樂園前景樂觀。
迪士尼行政總裁莫偉庭說，剛過去的復活節長假及內地五一黃金周，旅客都有增長。
莫偉庭：「有預計指今年的航班數量可能只可復甦七成，我們非常依賴來自東南亞、東北亞的遊客，所以我們的復甦主要取決於整體市場復甦，我不能說我們現在比市場做得更好，我們只想市場變得更好。」
樂園下月中起每星期會營運六或七日，要增聘多1000人應付，園方說目前招聘有困難，只是聘請到300人。
其他人也在看
Netflix紀錄片《未解之謎》「助攻」　女童遭母親綁架失蹤六年　熱心觀眾認出助尋獲
2023年05月19日
元朗發生謀殺案　中年婦頸、背中刀亡　警正追緝疑犯
2023年05月20日
九龍城塌升降台釀八傷　一人一度昏迷　據悉現場正拍攝電影　英皇娛樂：已為劇組買保險
2023年05月20日
九人車過「網紅浮橋」疑跣胎　失控衝落湖5死　景區曾揚言：以柔克剛可以過坦克
2023年05月18日
Adidas疑用男模穿女裝泳衣宣傳　下體位置隆起　女權泳手斥抹殺女性
2023年05月19日
內地姊妹執垃圾不滿被當日本人　批同胞藉自嘲博好感「很低級」　稱要帶起「崇中媚華」潮流
2023年05月19日