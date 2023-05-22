外科醫生臨時頂上做截肢手術 急找清潔工當「助手」 未具任何醫療專業資格

【有線新聞】德國有醫生進行截肢手術期間，為避免病人亂動，找清潔工幫忙控制病人，並協助傳遞手術工具。事件被揭發後，雖然手術順利完成，病人亦無任何後遺症，但涉事醫生仍然因此遭到解僱。

清潔工臨危受命 幫忙控制病患、遞手術工具

《美聯社》、《每日郵報》等報道，事件發生於2020年，德國美茵茨大學醫院（Mainz University Hospital）一名外科醫生被臨時召喚，幫忙頂替兩名正進行緊急手術的醫生。在缺乏人手的情況，涉事醫生決定照樣進行手術，惟手術期間病人即使已接受局部麻醉，依然不安亂動。於是醫生請附近的清潔工按著病人腿部，並幫忙傳遞棉花棒等手術工具。據報，涉事清潔工是外判的年輕女性，且並不具備任何與醫療相關的專業資格。

雖然手術順利完成，但當值經理在手術室內發現清潔工，手上還拿著血淋淋的紗布墊，才揭發事件。據經理的說法，指當時手術室一片狼藉，桌上沾滿血跡，又指未能確定患者是否獲得妥善處理。

患者術後未現後遺症 惟醫生仍遭判醫療失當

涉事醫院的行政總監羅拔（Norbert Pfeiffer）表示，手術後病人並沒有出現任何後遺症或併發症，但他強調醫生當時的決定是完全錯誤，形容這種情況「永遠都不應該發生」，醫生應該請一名專業人士協助他，而且當時是有其他同事可以提供支援，因此其做法仍屬專業失當。隨後醫生被警告，經法庭受審後隔年被醫院解僱。有當地官員就此事作出回應，稱為事件深表遺憾，形容是非常不幸，但強調類似醫療事故「不應重演」。