大埔、沙田有商場免費穿梭巴涉違規營運 運輸署稱調查 視乎結果考慮進一步行動

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【有線新聞】本台發現多個商場的免費穿梭巴士懷疑未獲運輸署批准、違規營運，部分已經公布停運；運輸署回覆說正調查，會視乎結果，考慮進一步行動。有大律師提醒乘搭未獲批的穿梭巴士，一旦遇上意外可能得不到賠償。

大埔超級城逢星期一至五中午時段有免費穿梭巴士來往科學園，逢星期六、日及公眾假期亦有穿梭巴士來往白石角的屋苑，方便居民去商場購物。不過翻查運輸署已獲批的非專營公共巴士名單，找不到這個商場的穿梭巴士路線。

根據規定，營辦商場穿梭巴士這類「合約式出租服務」，如果在30天內營運超過兩日，就要事先得到運輸署批准。大埔新達廣場逢周末來往白石角和雲匯的兩條免費穿梭巴士，同樣懷疑未獲運輸署批准。商場職員說其中一條線已經停運，新達廣場職員：「雲匯那條線暫時沒有了，另一輛白石角的穿梭巴士五月仍有服務，六月要待公司通知，暫時五月最後一個周末仍繼續。」

記者向商場和運輸署查詢後幾小時，新達廣場在網頁公布白石角的穿梭巴士服務會提前結束。沙田新城市廣場亦有兩條假日穿梭巴士線，分別來往白石角和石門，顧客在商場消費滿指定金額或用積分就可換領車票，運輸署的名單上亦沒有這兩條線。車站掛上通告，說穿梭巴士星期日起停止運作，持票乘客本月底前可辦理退票。

有大律師提醒市民乘搭未獲運輸署批准的穿梭巴士，一旦遇上意外可能得不到保險或醫療賠償。大律師李健志：「他們都可以繼續追討涉事車輛或提供服務的供應商，但是否能有足夠賠償或是否能得到賠償的話就未必有，因為他們沒有第三者保險能提供基本賠償。」

運輸署回覆查詢說已經展開調查，會視乎結果考慮採取進一步行動，又提醒市民不要乘搭未經批准的非專營巴士。