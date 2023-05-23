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器官捐贈｜李家超指逾半沒有登記而取消　促警調查有否違法行為　學會籲提供內地互助機制細節

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  • 2023年05月23日
【有線新聞】行政長官李家超說本港一直鼓勵器官捐贈，亦正推動與內地合作，留意到近日取消器官捐贈登記的申請有不尋常，予以嚴厲譴責，會要求警方調查。
政府去年底提出與內地研究器官移植互助機制，取消捐贈登記的申請亦隨之增加。截至今年4月有5700多人取消，當中超過一半是從無登記卻申請取消，又或者重複取消。
行政長官李家超認為情況不尋常，予以嚴厲譴責，會要求警方調查，「如果一個人沒登記而申請取消，這是很可疑的破壞系統的行徑。我嚴重譴責這些嘗試破壞這崇高、捐贈器官拯救生命的計劃、破壞系統的任何人，我們都應嚴厲譴責他們，這簡直是令我們感到恥辱的行為。」
剔除可能不尋常的個案，仍有近3,000人退出器官捐贈計劃。移植學會感到憂慮及關注說暫時未掌握互助機制的細節，希望政府提供多些資料。
香港移植學會會長馬錦文：「我覺得溝通及了解對事情是會有幫助，首先我們希望有關當局提供更多資料，讓大家知道現時計劃的做法及方向是如何，當中的操作亦要與業界有詳細溝通，讓大家了解多一點。」她認為本港與內地制度不同，相信建立互助機制不會一時三刻成事。
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