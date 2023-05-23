雙程證漢掟死13月大家貓 不滿抓傷自己及兒子 求情稱申請單程證受影響

【有線新聞】一名44歲雙程證無業漢今年一月底，不滿13個月大的家貓抓傷自己及17歲兒子，其後將貓咪擲地致死，今早於西九龍裁判法院承認殘酷對待動物罪，被判囚2個月2星期。裁判官香淑嫻形容手法殘暴，貓隻從高處跳下亦安然無恙，但經被告之手卻於短短數呎距離致命，可想而知何等用力。

案情指，被告張明成2020年持雙程證來港，與母親、胞姊及17歲兒子同住，飼養一隻13個月大的家貓Mimi。他今年1月28日上午與兒子發生爭執，爭論是否繼續養貓，其後他被貓抓傷時，將貓擲至地上，鮮血直流，及後自行報警，家貓同日證實死亡，獸醫檢驗出家貓多處骨折。被告在錄影會面中表示，認為家貓長大後會變得危險，原打算放走家貓，惟兒子不同意，遂起爭執。被告其後伸手抓貓時，家貓狀似想咬向被告，被告情急之下扔貓下地，令家貓鮮血直流。

被告求情申單程證受影響 家中亦飼養狗和龜

辯方求情指被告初犯，於內地學歷至中三，目前正申請單程證，惟申請受本案影響。辯方續指，被告除飼養涉案13個月大的家貓Mimi外，亦飼養了狗和龜，事發前一晚Mimi抓傷17歲兒子，案發時Mimi入房抓傷被告，被告一時激動擲貓，沒有預謀或使用武器虐待Mimi，事後更主動報警希望救回家貓。

被告張明成承認於2023年1月28日，在香港九龍深水埗福榮街81-87號一單位內，殘酷地對待、或因胡亂或不合理地作出作為，而導致一隻貓受到不必要的痛苦。

香淑嫻判刑時指，案件情節嚴重，被告手法殘暴，明顯用力擲貓，雖然可能曾抓傷被告，但被告沒有嚴重受傷，沒有需要用力投擲家貓。香淑嫻續指，被告原欲棄貓，家貓被擲至多處骨折，認為被告行為屬發洩，法庭必須向社會傳達訊息指不容殘暴對待動物，判監是唯一選擇，以4個半月為量刑起點，認罪扣減3份之1，被告主動報警再酌情扣減2星期，判監2個月2星期。