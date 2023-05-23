器官捐贈︱醫管局指兩地名冊資料不互通 稱本港輪候病人眾多 器官輸出機會甚微

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【有線新聞】醫管局上周率團到內地就器官移植交流考察，說內地與香港的輪候名冊獨立資料不會互通，而內地每年有約1,100個不同器官未能配對到病人；相反香港輪候名冊長，相信有剩餘器官輸出的機會甚微。

醫管局率領多名器官移植專家上星期到廣東省考察，與當地專家交流。醫管局說內地每年有超過17,000宗器官移植手術，有約1,100宗不同器官就未能成功配對到病人；而本港的輪候冊單是末期腎衰竭病人就超過2,200個，過去數年遺體捐贈腎臟只有約40個，相信本港有剩餘器官輸出的機會甚微。威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系顧問醫生李錦滔：「可以簡單想像一位病人可能等50年，期間有些病人等不到已經過身，所以過去幾年香港腎臟捐贈、每一個捐贈腎臟都是用在香港所有病人身上，基本上沒有用不到的腎臟，其實怎會有機會送上其他地方。」

醫管局又說香港及內地使用獨立器官輪候名冊，資料不會互通。瑪麗醫院肝臟移植中心顧問醫生陳智仁：「在香港輪候名冊上的病人資料與內地輪候名冊上資料獨立運作，簡單而言，香港病人資料不會傳送到內地，同樣內地輪候器官移植名冊上病人資料也不會傳送來港。」

他又說內地都關注器官販賣，設有中央系統實時記錄全國移植手術，如發現異常數據會聯絡公安調查。