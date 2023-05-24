男警約女網友性交偷信用卡 訛稱拍私密影片勒索事主 官判囚兩年斥行為卑劣

【有線新聞】一名27歲男警員去年一月在屯門一間酒店與女網友發生性行為時，偷取對方信用卡後到便利店及超市購物，翌日更向事主稱性行為時拍攝影片，勒索對方兩萬元，並在當值期間駕駛警車交收，他被同袍拘捕期間猛烈反抗，指「做緊嘢唔好搞大佢」。男警今早於區域法院承認盜竊、勒索及拒捕等五罪，另一項企圖以欺騙手段取得財產罪則獲准存檔法庭，法官溫紹明斥被告行為卑劣，判囚24個月。

案情指，被告陳子浩去年1月17日以網名Avis於交友軟件Tinder認識26歲女網友X，兩人相約1月19晚到屯門悅品度假酒店。當日X進房後放下手袋及背囊，與被告發生性行為時發現床頭放著一部紅色iPhone，被告曾提議拍攝片段遭X拒絕。事後被告先行離開，X翌日凌晨打算用信用卡支付另一間酒店房租時，發現信用卡不翼而飛，遂報失信用卡。根據交易紀錄，被告離開酒店後，到元朗住所附近的7-11便利店及百佳超級市場，用X的信用卡購買了約1,100港元的貨品，而第三次交易則失敗。

當值期間離開崗位 被捕時稱「做緊嘢唔好搞大佢」

被告1月21日於Telegram向X發訊稱「我上次拍咗你片」，威脅發送予其友人，勒索8,000元，收款後刪除片段，及後又改口要求15,000元，如同日四時前未能交收，則會加價至四萬元。X聞言驚恐，在表姐陪同下報警。經討價還價後，被告於當日四時再改口要求兩萬元，X在尖沙嘴警署報案期間與被告保持聯絡。

X當晚10時許將裝滿廢紙的紙袋，塞入被告指定的加連威老道一個大廈信箱，被告上前收款時遭埋伏警員截查，被告逃跑時被兩名警員制服，期間激烈反抗，並表示「做緊嘢唔好搞大佢，有事慢慢講」。事件中一名警員追捕期間擦傷右手和右膝。閉路電視片段顯示，被告當值期間離開馬鞍山警署，駕駛無標記警車到尖沙咀徘徊。

偷信用卡買雞蛋、辣椒油等 被捕時反抗

陳子浩承認於或約於去年1月20日，在屯門悅品度假酒店一間房間內，偷盜一張屬於X的財產，並在同日分別於元朗安定樓地下C鋪7-11便利店及金馬大廈地下百佳超巿，虛假地表示持有該信用卡，並用該信用卡購買兩包海藻、一瓶橙汁、兩包雞蛋、兩包薄荷糖、七包雞胸肉和四包香煙，以及一包濕巾、三個濕巾套裝、兩瓶辣椒油、兩盒口罩及一個袋。被告另承認於翌日以恫嚇方式要求X交出兩萬元，並在尖沙咀加連威老道與嘉蘭圍交界，抗拒正當執行職務的偵緝警員25249及53485。

辯方求情指被告修畢高級文憑，2016年8月加入警隊，與女友同住，盜用信用卡購買日常用品約值1,100元，金額不高，只出於一時貪心，而交換的裸照亦沒有拍下樣貌。辯方續指被告實際上沒有錄影影片，勒索只為空洞恫嚇，並同意執法人員為加刑因素。

官斥私密影片勒索非常惡質 行為卑劣

溫紹明指陳子浩偷取他人信用卡使用，嚴重之處在被告取得事主信任才可接觸到事主私人財物，違背事主信任，有見被告初犯，以欺騙手段取得財產兩罪涉案金額不高，以24個月為量刑起點，盜竊罪則為12個月。

溫紹明續指，以私密影片相片勒索女事主為非常惡質行為，不論影片是否真實存在，事主所受驚慌、惶恐及苦惱都會非常困擾，甚至造成難以磨滅的傷害，故須判刑阻嚇。溫紹明指事主相信被告才發生性行為，被告卻反過來以此傷害事主，行為卑劣，基於勒索金額少、沒有證據顯示影片真有其事，以24個月監禁為量刑起點，拒捕罪則為3個月。溫官指認罪扣減三份之一，勒索罪行性質不同，部分刑期分期執行，共囚24個月。