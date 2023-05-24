山西10歲童失蹤20天證遇害 生母繼父拍片哭求尋人 真兇竟於父親墓旁埋屍

【有線新聞】山西臨猗縣本月初有一名10歲男童失蹤，生母及繼父於報案後，拍片哭求各界協助尋兒，引起當地輿論關注。警方於20天後證實男童遇害，且真兇將屍首埋入父親墓旁，而疑兇竟是男童生母及繼父二人，眾多網民得知後怒斥「禽獸不如」。

流淚拍片：我是後爸，我澄清不了

據內地傳媒報道，男童生母謝某於5月4日報案，稱兒子3日凌晨在下豆氏村離家出走未歸，要求公安機關協助查找，公安更為此發出1萬元懸賞。謝某當時向友人「說是娃偷錢，她打了幾下就在半夜跑了」，又稱自己找了一天，一夜沒睡，老聽見門響，打開又沒人，「我都急得要死，從昨天到現在沒合眼」，其後又召集很多村民去尋找，但都沒有進展。

謝某又與現任丈夫、男童繼父王某拍片，哭求各界協助尋兒。王某在在短片中自言「我的心情特別…（哽咽），（孩子）從我屋走出去」，「我是後爸，我澄清不了」，「現在只有安安靜靜把娃找出來，這是對我最大的澄清」。

村民揭二人扮尋兒 繼父疑有家暴傾向

臨猗縣公安局24日通報，失蹤20天男孩已確認身亡；犯罪嫌疑人謝某、王某已被抓獲，案件正在進一步偵辦中。據新京報報道，謝某、王某分別是身亡男孩的生母、繼父。另據知情者介紹，男孩被埋在繼父父親的墳墓旁。

有村民向傳媒表示，男童繼父只在村內找過一次孩子，「後來他後爸親媽都跑了，失聯了，是他親爸舉報的」，主要在找孩子的是孩子親爸，而非繼父。村民得知男童屍體埋在繼父父親墳邊後，不少人都心痛地去現場為孩子送行。另有同學家長表示，男童學習特別好，但繼父疑似有家暴傾向。